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Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'DA bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış uyuşturucu ele geçirildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz perşembe günü Başakşehir'de bir kargo şirketine operasyon düzenledi.

Kargo şirketine uyuşturucu operasyonu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL'DA bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış uyuşturucu ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine geçtiğimiz perşembe günü Başakşehir'de bir kargo şirketine operasyon düzenledi. Kargo şirketinde yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere koliye konulmuş ve pestil görünümü verilmiş 3588 gram afyon sakızı ele geçirildi.

fotoğraflı

Kargo şirketine uyuşturucu operasyonuKargo şirketine uyuşturucu operasyonu

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