'Kargocu' gasp çetesinin azmettiricisi aile dostu çıktı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evde, Melek Vonal'ı (66) döverek, ziynet eşyalarının çalınması olayıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden T.D. adlı kadının, ailenin yakın dostu olduğu, apartmanın kapı şifreleri ve evdeki ziynet eşyaları hakkında bilgi verdiği belirlendi. Olayla ilgili daha önce de 2 kişi tutuklanmıştı.

​Olay, 9 Mart günü Bağçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskeli 2 kişi Melek Vonal'ın kapısını çalıp, kargocu olduklarını söyledi. Vonal kapıyı açınca, içeri giren 2 kişi, yaşlı kadını dövüp, elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra boğazına bıçak dayadı. Evi alt üst eden şüpheliler, ziynet eşyalarını çaldı. Bu sırada, Vonal'ın sipariş ettiği çilekleri getiren market çalışanı, apartmanın girişinde zili çaldı. Paniğe kapılan şüpheliler, kaçtı.

Kendi çabasıyla ellerini çözmeyi başaran Melek Vonal, kızı Fatma Vonal’ı aradı. Kızının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vonal, ambulansla hastaneye kaldırıldı.