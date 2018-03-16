Kargocu kılığında 66 yaşındaki kadını darp eden 5 kişi yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtıp, 66 yaşındaki kadını darp eden 5 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Olay 9 Mart günü İzmit Orhan Mahallesi Bahçeşme mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kendilerini kargocu olarak tanıtan 5 kişi 66 yaşındaki Melek Vonal’ın dairesinin önüne gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan yaşlı kadın ne olduğunu anlayamadan şahıslar tarafından darp edilmeye başlandı. Şüpheliler, yaşlı kadının ellerinin ve gözlerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra evde değerli eşya arayan şahıslar, evde bulunan emintasyon takıları aldı. Bu esnada kapı zilinin çalması ile birlikte telaşa kapılan şahıslar evden uzaklaştı.
Ev sahibi kadının kızı Fatma Vonal ise olaydan hemen önce evdeki değerli ziynet eşyalarını alarak bankaya götürdüğü öğrenildi. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürülüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda S.T. (21), K.T. (47), H.K.(47), A.Y.(42) ve Ö.A.(22) İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 5 şahıs Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Şahıslar buradaki sorgularında evin kızı olan Fatma Vonal’ın Katarlı bir iş adamı ile evlendiğini sosyal medya üzerinden gördüklerini ve evde değerli bir ziynet eşyası olabileceğini düşünerek, eve girdiklerini itiraf etti. Öte yandan şahıslardan S.T.’nin 3, K.T.’nin 23, A.Y.’nin 10 Ö.A.’nın ise 2 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
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