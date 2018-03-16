HABER

Kargocu kılığında 66 yaşındaki kadını darp eden 5 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtıp, 66 yaşındaki kadını darp eden 5 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.Olay 9 Mart günü İzmit Orhan Mahallesi Bahçeşme mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Kargocu kılığında 66 yaşındaki kadını darp eden 5 kişi yakalandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtıp, 66 yaşındaki kadını darp eden 5 kişi polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Olay 9 Mart günü İzmit Orhan Mahallesi Bahçeşme mevkiinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kendilerini kargocu olarak tanıtan 5 kişi 66 yaşındaki Melek Vonal’ın dairesinin önüne gelerek kapıyı çaldı. Kapıyı açan yaşlı kadın ne olduğunu anlayamadan şahıslar tarafından darp edilmeye başlandı. Şüpheliler, yaşlı kadının ellerinin ve gözlerini bağlayarak etkisiz hale getirdi. Daha sonra evde değerli eşya arayan şahıslar, evde bulunan emintasyon takıları aldı. Bu esnada kapı zilinin çalması ile birlikte telaşa kapılan şahıslar evden uzaklaştı.
Ev sahibi kadının kızı Fatma Vonal ise olaydan hemen önce evdeki değerli ziynet eşyalarını alarak bankaya götürdüğü öğrenildi. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürülüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda S.T. (21), K.T. (47), H.K.(47), A.Y.(42) ve Ö.A.(22) İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 5 şahıs Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.
Şahıslar buradaki sorgularında evin kızı olan Fatma Vonal’ın Katarlı bir iş adamı ile evlendiğini sosyal medya üzerinden gördüklerini ve evde değerli bir ziynet eşyası olabileceğini düşünerek, eve girdiklerini itiraf etti. Öte yandan şahıslardan S.T.’nin 3, K.T.’nin 23, A.Y.’nin 10 Ö.A.’nın ise 2 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Kargocu kılığında 66 yaşındaki kadını darp eden 5 kişi yakalandı

Kargocu kılığında 66 yaşındaki kadını darp eden 5 kişi yakalandı

Kargocu kılığında 66 yaşındaki kadını darp eden 5 kişi yakalandı

Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
Ve Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendiVe Trump kabul etti! Dünya bu görüşmeye kilitlendi
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklamasıNATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.