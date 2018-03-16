Kargocu kılığında yaşlı kadını darp eden şahıslara tutuklama

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kendilerini kargocu olarak tanıtarak girdikleri evdeki yaşlı kadını darp eden 5 şahıstan 2’si tutuklandı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Orhan Mahallesi, Bağçeşme mevkiinde 9 Mart günü meydana gelen olayda kendisini kargocu olarak tanınan 5 şüpheli, 66 yaşındaki Melek Vonal’ın dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı açan kadın durumun farkına varamadan şahıslar tarafından elleri, gözleri ve ağzı bağlanarak etkisiz hale getirildi. Kadını etkisiz hala getiren şahıslar daha sonra evde buldukları imitasyon takıları alarak ayrıldı.
Olayın ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul’da yakalanan S.T. (21), K.T. (47), H.K.(47), A.Y.(42) ve Ö.A.(22) Kocaeli’ne getirildi. Emniyetteki işleri tarafından adliyeye sevk edilen 5 şahıstan, H.K. ve A.Y çıkarıldıkları adil makamlarca tutuklanırken, geri kalanlardan biri adli kontrol şartlı olmak üzere serbest bırakıldı.
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