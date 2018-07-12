HABER

Kargodaki hediyelik eşyalardan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 15:37 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de bir kargo şirketinde Hollanda’ya yollanacak ahşap duvar saatleri ve tahta kalemliklerin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Kargodaki hediyelik eşyalardan uyuşturucu çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de bir kargo şirketinde Hollanda’ya yollanacak ahşap duvar saatleri ve tahta kalemliklerin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gelen bir ihbar doğrultusunda yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, Başakşehir’de bulunan bir kargo şirketine önceki gün operasyon düzenledi. Ekipler, kargo şirketinde narkotik dedektör köpek Fırtına’nın katılımıyla arama yaptı. Dedektör köpeğin Hollanda’ya gönderilmek istenen bir kargo paketine tepki vermesi üzerine polis ekipleri paketi incelemeye başladı. Paketi açan polis içerisinde ahşap duvar saatleri ve kalemliklerin içine gizlenmiş 7 kilo 190 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik polisleri, paketi kargo firmasına teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

Kargodaki hediyelik eşyalardan uyuşturucu çıktıKargodaki hediyelik eşyalardan uyuşturucu çıktıKargodaki hediyelik eşyalardan uyuşturucu çıktı

PARTNERBu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!Bu kadarını beklemiyordu! Son haline böyle tepki verdi!
Evinin banyosunda intihar ettiEvinin banyosunda intihar etti
Ayvalık'ta 10 yaşındaki Zehranur, denizde boğuldu (2)Ayvalık'ta 10 yaşındaki Zehranur, denizde boğuldu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.