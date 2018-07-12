Kargodaki hediyelik eşyalardan uyuşturucu çıktı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de bir kargo şirketinde Hollanda’ya yollanacak ahşap duvar saatleri ve tahta kalemliklerin içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gelen bir ihbar doğrultusunda yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Polis ekipleri, Başakşehir’de bulunan bir kargo şirketine önceki gün operasyon düzenledi. Ekipler, kargo şirketinde narkotik dedektör köpek Fırtına’nın katılımıyla arama yaptı. Dedektör köpeğin Hollanda’ya gönderilmek istenen bir kargo paketine tepki vermesi üzerine polis ekipleri paketi incelemeye başladı. Paketi açan polis içerisinde ahşap duvar saatleri ve kalemliklerin içine gizlenmiş 7 kilo 190 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik polisleri, paketi kargo firmasına teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Narkotik ekiplerinin yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.
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