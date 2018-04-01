Kargoyla gönderilen kan tüplerinden uyuşturucu çıktı

Antalya’da kargoyla gönderilen 35 kan tüpü içerisine konulmuş uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuları teslim almaya gelen şahıslar polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapan kişi ve grupların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Konyaaltı ilçesindeki bir kargo firmasının deposunda dedektör köpeğiyle arama gerçekleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, depodaki bir kolide 35 kan tüpünde 105 gram sentetik uyuşturucu tespit etti. Bunun üzerine firmada kargoyu almaya gelecek olan şahısları bekleyen ekipler, teslimata gelen A.C. (25) ve R.K.’yi (26) gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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