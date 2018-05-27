Kargoyla Kanada'ya uyuşturucu göndermek isterken yakalandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, kargoyla Kanada'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapmak isteyen bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin kargoya vereceği karton kutunun içerisinde ise1,5 kilo afyon sakızı ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada,"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce 25.05.2018 günü ilimiz Yüksekova ilçe merkezinde bulunan PTT kargo taşımacılığı kullanılarak Kanada'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine operasyon yapıldı. Operasyonda; PTT kargo şubesi içerisinde bulunan 1 şüphelinin üzerinde ve yanında bulunan karton kutu içerisinde yapılan aramada 1,5 kg uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen afyon sakızı ele geçirilmiştir. Şüpheli gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

