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Karı koca motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 14:29 | Son Güncelleme

Manisa’nın Selendi ilçesinde 11 Mart tarihinde yaşanan kazada hayatını kaybeden kadının eşi, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.Kaza, 11 Mart günü Selendi ilçesi Kürkçü Mahallesi’nde meydana geldi.

Karı koca motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Manisa’nın Selendi ilçesinde 11 Mart tarihinde yaşanan kazada hayatını kaybeden kadının eşi, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 11 Mart günü Selendi ilçesi Kürkçü Mahallesi’nde meydana geldi. Uşak sınırındaki bahçesinde tütün fidesi suladıktan sonra Kürkçü Mahallesi’ne gelmek için yola çıkan Yunus Erkardaş (56) yönetimindeki 45 U 3327 plakalı sepetli motosiklet ile Kürkçü Mahallesi yönünden gelen Ramazan Ü. (26) idaresindeki 40 LA 818 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Yunus Erkardaş ağır yaralanırken, arkasında bulunan eşi 2 çocuk annesi Ayşe Erkardaş (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisi süren Yunus Erkardaş bu sabah yaşamını yitirdi. Erkardaş’ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kürkçü Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Karı koca motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Karı koca motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Karı koca motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

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