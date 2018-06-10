Karı- koca uyuşturucu ticaretinden tutuklandılar

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, Emine ve Murat K. çifti, uyuşturucu madde satarken narkotik polisi tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Çift, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Modern Pazar mevkisinde Emine ile eşi Murat K.'nin uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisini alıp, çalışma başlattı. Ekiplerin takip ettiği çift, bir kişiye uyuşturucu madde satarken yakalanıp, gözaltına alındı. Emine K.'nin çantasında yapılan aramada, 222 kapsül uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan ilaç ile uyuşturucu satışından elde edilen 650 TL ele geçirdi. Çiftin Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada ise 104 kapsül uyuşturucu ve uyarıcı özelliği bulunan ilaç ile bu ilaçların satışından elde edildiği değerlendirilen 860 TL ve 1,43 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emine ve Murat K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanıp, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'ne gönderildi.
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