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Karı kocayı husumetlileri darp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

Konya’da bir çift, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından darp edildi.Olay, 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

Konya’da bir çift, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından darp edildi.
Olay, 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T, iddiaya göre aralarında daha önce alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu kişilerle karşılaştı. Burada araçlarını durduran çiftle grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çift, şahıslar tarafından darp edildi. Olayın ardından şüpheliler plakası alınamayan bir otomobille olay yerinden kaçtı. Çiftin, ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp edilen çift, sağlık ekipleri gelene kadar birbirini teselli etti. Daha sonra üzerinde kimlik bulunmayan çift, polis ekiplerince sağlık kontrolüne götürülerek kimlikleri tespit edildi.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Karı kocayı husumetlileri darp etti

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Karı kocayı husumetlileri darp etti

Karı kocayı husumetlileri darp etti
2 / 7

Karı kocayı husumetlileri darp etti

Karı kocayı husumetlileri darp etti
3 / 7

Karı kocayı husumetlileri darp etti

Karı kocayı husumetlileri darp etti
4 / 7

Karı kocayı husumetlileri darp etti

Karı kocayı husumetlileri darp etti
5 / 7

Karı kocayı husumetlileri darp etti

Karı kocayı husumetlileri darp etti
6 / 7

Karı kocayı husumetlileri darp etti

Karı kocayı husumetlileri darp etti
7 / 7

Karı kocayı husumetlileri darp etti

Karı kocayı husumetlileri darp etti
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