Karı kocayı husumetlileri darp etti

Konya’da bir çift, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen kişiler tarafından darp edildi.
Olay, 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ömer Cihan T. ve eşi Hazal Dilara T, iddiaya göre aralarında daha önce alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu kişilerle karşılaştı. Burada araçlarını durduran çiftle grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından çift, şahıslar tarafından darp edildi. Olayın ardından şüpheliler plakası alınamayan bir otomobille olay yerinden kaçtı. Çiftin, ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Darp edilen çift, sağlık ekipleri gelene kadar birbirini teselli etti. Daha sonra üzerinde kimlik bulunmayan çift, polis ekiplerince sağlık kontrolüne götürülerek kimlikleri tespit edildi.
Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İşte Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evi
TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı
Reza Zarrab cinsel taciz iddialarına yanıt verdi
Arıza yapan telesiyej yolcuları fırlattı: 10 yaralı
Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
NASA resmen duyurdu: Bu göktaşı Dünya’yı yok edebilir!
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
80'li yılların milyarderi şimdi köy hayatı yaşıyor
Yılın en iyileri açıklandı! İşte kazanan
Okuyucu Yorumları 0 yorum