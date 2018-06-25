Karı-kocayı kaza ayırdı

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin takla attığı kazada Ümmü Demir yaşamını yitirirken, eşi Ümit Demir ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 40'ıncı kilometresi Sandıklı’ya bağlı Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. Ümit Demir yönetimindeki 07 DS 199 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla attıktan sonra ders döndü.
Kaza sonrası otomobilde sıkışarak yaralanan Ümit Demir ve eşi Ümmü Demir, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Sandıklı Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılardan Ümmü Demir kurtarılamadı. Ümit Demir ise Afyon Kocatepe Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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