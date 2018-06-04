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Karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da gözaltına alındı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 13:09 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANINA hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çizgi- romancı, karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da gözaltına alındı.

YALOVA, (DHA) - CUMHURBAŞKANINA hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çizgi- romancı, karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da gözaltına alındı. Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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