Karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da gözaltına alındı (1)

YALOVA, (DHA) - CUMHURBAŞKANINA hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çizgi- romancı, karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da gözaltına alındı. Kurtcebe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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