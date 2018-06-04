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Karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da tutukandı (2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

 ÇİZGİ roman sanatçısı, karikatürist Nuri Kurtcebe (69), çizdiği bazı karikatürlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle aldığı hapis cezası kesinleşince Yalova'da gözaltına alındı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- ÇİZGİ roman sanatçısı, karikatürist Nuri Kurtcebe (69), çizdiği bazı karikatürlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle aldığı hapis cezası kesinleşince Yalova'da gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan Kurtcebe, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Otobüsle dün Yalova'ya gelirken jandarma tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekcesiyle 1 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen karikatürist Nuri Kurtcebe gözaltına alındı. Bu sabah adliyeye sevk edilen Kurtcebe, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Nuri Kurtcebe'ye hukuki yardımda bulunan avukat Ahmet Erdem Akyüz, "Nuri Kurtcebe, Fethiye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2017 yılında vermiş olduğu bir karar nedeniyle, hakkında yakalama kararı çıkarılarak dün akşam yakalanmış ve bugün Yalova'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Kararda; 2015 yılının ilk dokuz ayında çizmiş olduğu karikatürlerde Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği gerekçesi ile 1 yıl 2 ay 15 gün süre ile hapsedilmesine karar verilmiş, bir üst mahkemeye yapılan itiraz reddedilmiştir" dedi.

Mahkeme kararında bazı açıklar ve belirsizlikler bulunduğunu da savunan Akyüz, "Bütün dünyada kabul edilen yasal bir gerçek olarak, sanatçıların eserlerini özgür bir biçimde sunmaları ve siyasetle uğraşan kişilerin eleştirilere, diğer kişilere nazaran çok daha fazla açık ve mütehammil olmaları gerektiği yolundadır. Kaldı ki mahkeme kararında hangi çizim ve ifadenin hakaret teşkil ettiği açık bir şekilde yer almamış ve Kurtcebe'nin, bazı kişilerin kendi sayfasına girerek müdahale ettikleri ve kendisine ait olmayan ifadeleri facebook sayfasına koydukları yolundaki savunması nazara alınmamış ve bu yolda bir inceleme yapılmamıştır. Tamamen bir sanatçı ruhuyla, para ve makam gibi hiç ilintisi olmayan 70 yaşlarındaki bir sanatçının uğradığı bu duruma üzülmemek mümkün değildir" diye konuştu.

Akyüz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senelerin çizeri olan Kurtcebe'nin; birçok dergi ve gezetede karikatürleri yayınlanmıştır. Gaddar Davut, Mokok, Maganda tiplerinin yaratıcısı olan Kurtcebe, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı'nı çizgi roman haline getirmiş, Uğur Mumcu anısına 'Vurulduk Ey Halkım Unutma Bizi' resimli eserini çizgi roman olarak çizmiş, birçok ödüller kazanmış bir sanatçıdır."

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