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Karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da tutuklandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 15:51 | Son Güncelleme

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI YAKALATTI Karikatürist Nuri Kurtcebe'nin, 2 Haziran cumartesi günü saat 18.55'te Facebook sayfasında 'Yarın Yalova Çiftlikköy'de olacağım' bilgisini paylaştığı, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de bu paylaşım üzerine 3 Haziran Pazar günü Ege Bölgesi yönünden gelen otobüsleri durdurup, yaptığı kimlik kontrolünde Kurtcebe'yi yakaladığı ortaya çıktı.

Karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da tutuklandı (3)

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI YAKALATTI
Karikatürist Nuri Kurtcebe'nin, 2 Haziran cumartesi günü saat 18.55'te Facebook sayfasında 'Yarın Yalova Çiftlikköy'de olacağım' bilgisini paylaştığı, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de bu paylaşım üzerine 3 Haziran Pazar günü Ege Bölgesi yönünden gelen otobüsleri durdurup, yaptığı kimlik kontrolünde Kurtcebe'yi yakaladığı ortaya çıktı.
Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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