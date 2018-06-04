Karikatürist Nuri Kurtcebe, Yalova'da tutuklandı (3)

SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMI YAKALATTI

Karikatürist Nuri Kurtcebe'nin, 2 Haziran cumartesi günü saat 18.55'te Facebook sayfasında 'Yarın Yalova Çiftlikköy'de olacağım' bilgisini paylaştığı, Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de bu paylaşım üzerine 3 Haziran Pazar günü Ege Bölgesi yönünden gelen otobüsleri durdurup, yaptığı kimlik kontrolünde Kurtcebe'yi yakaladığı ortaya çıktı.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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