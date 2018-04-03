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Karikatürist Prof. Dr. Atila Özer'in doğum gününde afiş sergisi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 2011 yılında hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi, karikatür sanatçısı Prof.

Karikatürist Prof. Dr. Atila Özer'in doğum gününde afiş sergisi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 2011 yılında hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi, karikatür sanatçısı Prof. Dr. Atila Özer'in 1981-2011 yıllarında tasarladığı 93 afiş, doğum günü ve aynı zamanda 'Dünya Karikatür Müzeleri Günü' olan 3 Nisan'da sergilendi.
Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanat Evi'nde bu akşam düzenlenen sergi açılışına Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner ile çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan Atila Özer'in eşi Almanca öğretmeni Vicdan Bulunmaz Özer şunları söyledi:
"3 Nisan'da neden sergi açıyorum? Çünkü 3 nisanda Atila Özer doğdu, doğum günü. 3 nisanda profesör olmuştu. Yine 3 nisan onun kurucusu olduğu Dünya Karikatür Müzeleri Günü. Ölümünden sonra Belçika'da 2012 yılında yapılan toplantıda bu 3 nisan, onun doğum günü, Dünya Karikatür Müzeleri Günü olarak kabul edildi. Bu nedenle de ben de 3 nisan tarihinde sergi açıyorum. Bu afişlerin hepsini sergiden sonra Tepebaşı Belediyesi'ne hediye edeceğim."
Atila Özer'in 1981-2011 yılları arasında tasarladığı 93 afişin yer aldığı sergi, 13 Nisan tarihine kadar izleyicilere açık tutulacak.
ATİLA ÖZER KİMDİR?
Prof.Dr.Atila Özer, 3 Nisan 1949'a doğdu. İlk karikatürü 1973 yılında yayınlandı. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ni bitirdi. Karikatür sanatı ile çizer ve araştırmacı olarak ilgilendi. Pek çok ulusal ve uluslararası karma sergiye katıldı, jüri üyeliği yaptı. Kurduğu Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi ile buna bağlı olarak açılan Eğitim Karikatürleri Müzesi'nin müdürlüğünü yürüttü, 23 Nisan 2011 tarihinde vefat etti.

FOTOĞRAFLI

Karikatürist Prof. Dr. Atila Özer'in doğum gününde afiş sergisiKarikatürist Prof. Dr. Atila Özer'in doğum gününde afiş sergisiKarikatürist Prof. Dr. Atila Özer'in doğum gününde afiş sergisiKarikatürist Prof. Dr. Atila Özer'in doğum gününde afiş sergisi

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