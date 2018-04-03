Karikatürist Prof. Dr. Atila Özer'in doğum gününde afiş sergisi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 2011 yılında hayatını kaybeden Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi, karikatür sanatçısı Prof. Dr. Atila Özer'in 1981-2011 yıllarında tasarladığı 93 afiş, doğum günü ve aynı zamanda 'Dünya Karikatür Müzeleri Günü' olan 3 Nisan'da sergilendi.

Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Sanat Evi'nde bu akşam düzenlenen sergi açılışına Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabettin Tosuner ile çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılışında konuşan Atila Özer'in eşi Almanca öğretmeni Vicdan Bulunmaz Özer şunları söyledi:

"3 Nisan'da neden sergi açıyorum? Çünkü 3 nisanda Atila Özer doğdu, doğum günü. 3 nisanda profesör olmuştu. Yine 3 nisan onun kurucusu olduğu Dünya Karikatür Müzeleri Günü. Ölümünden sonra Belçika'da 2012 yılında yapılan toplantıda bu 3 nisan, onun doğum günü, Dünya Karikatür Müzeleri Günü olarak kabul edildi. Bu nedenle de ben de 3 nisan tarihinde sergi açıyorum. Bu afişlerin hepsini sergiden sonra Tepebaşı Belediyesi'ne hediye edeceğim."