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'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.05.2018 13:04 | Son Güncelleme

Avrupa ikinciliği derecesi bulunan Milli Bilek Güreşçisi Bayram Yeşilyaprak, Gaziantep'te cinsel organı kesilerek öldürüldü.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap'ta Milli Bilek Güreşçisi Bayram Yeşilyaprak (52) bıçak darbeleri ile öldürüldü.

CESEDİNİN YANINDA KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Bayram Yeşilyaprak'ın cesedinin yanında kesilmiş cinsel organını da buldu.

TESLİM OLDU

Olayın faili olduğunu belirtilen Kerim K. jandarma ekiplerine teslim olurken, milli güreşçinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtilirken, Yeşilyaprak'ın cenazesi ise otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

TACİZ İDDİASI

Öte yandan, polise teslim olan Kerim K.'nın, sorgusunda Bayram Yeşilyaprak'ın eşini taciz ettiğini ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Olay günü evine gelen milli sporcu ile tartıştıklarını da belirten Kerim K.'nın tartışmanın büyümesi üzerine Yeşilyaprak'ı bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Vücut geliştirme sporcusu Bayram Yeşilyaprak 2011 yılında Bilek Güreşi 21. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu. (İHA)

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Milli Bilek Güreşçisi cinsel organ cinayet Gaziantep Bayram Yeşilyaprak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
iyi etmiş
Cinayetin işleniş şekli namus cinayeti olduğunu işaret ediyor.
oh iyi etmiş ellerine sağlık
Eğer gerçekten taciz varsa iyi etmiş ama altından ne çıkacak dur bakalım??
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