'Karımı taciz etti' dedi, milli sporcuyu vahşice öldürdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi 4. Etap'ta Milli Bilek Güreşçisi Bayram Yeşilyaprak (52) bıçak darbeleri ile öldürüldü.
CESEDİNİN YANINDA KESİLMİŞ HALDE BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, Bayram Yeşilyaprak'ın cesedinin yanında kesilmiş cinsel organını da buldu.
TESLİM OLDU
Olayın faili olduğunu belirtilen Kerim K. jandarma ekiplerine teslim olurken, milli güreşçinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Şahsın sorgusunun ardından adli makamlara sevk edileceği belirtilirken, Yeşilyaprak'ın cenazesi ise otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.
TACİZ İDDİASI
Öte yandan, polise teslim olan Kerim K.'nın, sorgusunda Bayram Yeşilyaprak'ın eşini taciz ettiğini ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne sürdüğü öğrenildi. Olay günü evine gelen milli sporcu ile tartıştıklarını da belirten Kerim K.'nın tartışmanın büyümesi üzerine Yeşilyaprak'ı bıçakla öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.
Vücut geliştirme sporcusu Bayram Yeşilyaprak 2011 yılında Bilek Güreşi 21. Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu. (İHA)
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