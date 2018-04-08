Karısı ve iki üvey oğlunu öldüren şahıs yakalandı

Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi ilçesinde eşi ve 2 üvey oğlunu döverek ve boğarak öldürdüğü iddia edilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Marmara Ereğlisi ilçesinde eşi ve eşinin önceki evliliğinden olan 6 ve 8 yaşlarındaki iki üvey oğlunu öldüren, yine eşinin önceki evliliğinden olan 16 yaşındaki üvey kızını da yanına alarak kayıplara karışan Hayati B., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası otomobille yanına üvey kızını da alarak kaçan katil zanlısının İstanbul yönünden Edirne istikametine doğru geçiş yapacağını tespit eden jandarma ekipleri, ilçe genelinde çeşitli yerlerde kontrol noktaları oluşturdu. Plakası tespit edilen aracı kontrol noktasında durduran jandarma ekipleri, Hayati B.’yi gözaltına aldı. Hayati B., üvey kızı M.E. ile birlikte Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniçiftlik Jandarma Karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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