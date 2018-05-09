HABER

Karışıklıktan yararlanıp kargo şirketinden 164 bin liralık telefon çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 12:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA 16 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı.

Ali AKSOYER-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA 16 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bir kargo şirketinin sevkiyatı sırasında karışıklıktan yararlanarak 164 bin lira değerindeki telefonları çalması kameralara yansıdı. İstanbul'da polise başvuran bir kargo şirketi yetkilisi 164 bin lira değerindeki müşterilere ait telefonların çalındığı ihbarında bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İkitelli'deki iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinde 2 kişiden birinin gözcülük yaptığı diğerinin de hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen Barbaros Akdi ve Ülker Çevik polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan tespitlerde şüphelilerin 16 ayrı hırsızlıktan arandığı belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 çalıntı otomobil, 3 sahte plaka, 5 adet kontak anahtarı, 1 adet jammer, 2 tablet ile 164 bin liralık cep telefonu ele geçirildi. HIRSIZLIK ANI KAMERADA Şüphelilerin yaptığı hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir şüpheli gözcülük yaparken diğeri ise kargo şirketine geliyor. Çalışanlar kargoları araca yüklerken yanlarına gelen şüpheli 2 koliyi alarak aracın önüne koyuyor. Bir süre bekleyen şüpheli daha sonra kolileri alarak uzaklaşıyor. Kolileri diğer şüpheliye bırakan kişi bir süre sonra tekrar gelip bir koli daha alarak uzaklaşıyor. Şüphelinin 164 bin lira değerindeki telefonları aldığı belirlendi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. FOTOĞRAFLI

20 yeni üniversite kuruluyor20 yeni üniversite kuruluyor
Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!Millet İttifakı'na bir parti daha katılıyor!
Diyanet'ten sert tepki: HadsizlerDiyanet'ten sert tepki: Hadsizler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Akrabalar arasında miras tartışması: Baltalı kavgada 10 kişi yaralandı

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Evinde eşini başka bir erkekle yakaladı! Sonrası dehşet...

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

Vahşice öldürülüp yakılan Çataloğlu ailesi bu küçük torbaya sığdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.