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Karısını öldüren koca tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 20:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 22 gün önce karısını öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı.Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp’i öldürmekten aranan kocası Kemal Ayalp, Gaziantep’te yakalandı.

Karısını öldüren koca tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 22 gün önce karısını öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp’i öldürmekten aranan kocası Kemal Ayalp, Gaziantep’te yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Ayalp, jandarma ekipleri tarafından sevk edildiği Pazarcık Adliyesindeki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal Ayalp’in sevgilisi Güler Özkahraman da aynı suçlamayla tutuklanmıştı.
Kemal Ayalp adliye çıkışında gazetecilerin ’neden yaptın’ sorusuna, “Emniyette her şeyi anlattım” cevabını verdi.
Kemal Ayalp’in ve sevgilisi Güler Özkahraman’ın ifadelerinde suçu birbirlerine attıkları öğrenildi.

Karısını öldüren koca tutuklandı

Karısını öldüren koca tutuklandı

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