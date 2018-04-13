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Karısını ve amca oğlunu öldürdü, ardından intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Niğde’de eşini ve amca oğlunu öldüren bir kişi, ardından aynı tabancayla intihar etti.Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde meydana gelen olayda, 1 yıldır yurt dışında yaşayan Y.G., bilinmeyen bir nedenle önce evinde eşi R.G.’yı tabancayla öldürdü.

Niğde’de eşini ve amca oğlunu öldüren bir kişi, ardından aynı tabancayla intihar etti.
Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde meydana gelen olayda, 1 yıldır yurt dışında yaşayan Y.G., bilinmeyen bir nedenle önce evinde eşi R.G.’yı tabancayla öldürdü. Y.G. daha sonra, kahvehanede olduğunu öğrendiği amca oğlu İ.G.’nin yanına gitti. Kahvehanedekileri dışarı çıkaran Y.G., aynı tabancayla amca oğlu İ.G.’yi öldürdükten sonra kafasına ateş ederek intihar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri R.G., İ.G. ve Y.G.’nın olay yerinde öldüğünü belirledi.
Jandarma beldede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden 3 kişi Adana’ya otopsi için gönderildi. Savcılık başlattığı soruşturmada olayın sebebini araştırıyor.

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