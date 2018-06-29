Karıştırıcıya düşen 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan ve plastik üretimi yapan fabrikada yaklaşık 1 yıldır çalışan Hakan Bozdağ(18) vardiyasının bitmesine yarım saat kala plastik karıştırıcıya ham madde dökmek istedi. Bu sırada karıştırıcının üzerinde bulunan mazgalın kırılması üzerine Hakan Bozdağ karıştırıcının içine düştü. Mesai arkadaşları Hakan Bozdağ’ın yerinde olmadığını fark etmesi üzerine karıştırıcının içine baktı ve Bozdağ’ın karıştığının içinde olduğu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Hakan Bozdağ’ın döktüğü ham maddeyle birlikte karıştırıcıya düşerek sıkıştığını belirledi. Hayatını kaybeden Hakan Bozdağ’ın cansız bedeninin sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Hakan Bozdağ’ın cansız bedeni sıkıştığı yerden kurtarılarak cenaze aracına alındı. Hakan Bozdağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Öte yandan Hakan Bozdağ’ın vardiyasının saat 23.00 de biteceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya istifa çağrısı
ABD'de gazete binasına silahlı saldırı
Mevlüt Uysal'dan İstanbullulara yeni metro müjdesi: Tam 600 kilometre
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
Mersin'de korkunç olay! Cezaevinden izinli çıktı eşine dehşeti yaşattı!
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Kedilere özel havuz açıldı!
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum