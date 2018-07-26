Karlov suikastı soruşturmasında eski polis memuru tutuklandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'la FETÖ'de aynı 'örgüt abisi'ne bağlı olduğu ileri sürülen eski polis memuru Ufuk Gül, tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 19 Aralık 2016'daki suikastın ardından polis tarafından ölü ele geçirilen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ ile bağlantısı tespit edilmiş ve bugüne kadar 4'ü eski polis, 8 kişi tutuklanmıştı. Suikastla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Mevlüt Mert Altıntaş'la ilişkisi tespit edilen eski polis memuru Ufuk Gül, gözaltına alındı. Soruşturmaya yürüten savcıya ifade veren ve suçlamaları kabul etmeyen Ufuk Gül, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Gül'ün, Altıntaş'la aynı okuldan mezun olduğu ve aynı örgüt abisine bağlı olduğu belirtildi. Gül'ün tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 9 oldu.
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