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Karnesini aldığı gün, sobadan zehirlenerek öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ | 21.01.2018 18:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

ESRA'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Kırıkkale'nin merkeze bağlı Çullu köyünde karnesini aldığı gün sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden zihinsel engelli 16 yaşındaki Esra Güleç'in cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verildi.

Esra Güleç için Çullu köyünde düzenlenen cenaze namazına katılan ailesi, öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve köy halkı gözyaşlarına boğuldu. Mehmet Işıtan Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde sınıf öğretmeni Melek Yıldız, Esra'nın başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Her zaman takdir ederdik. Yerinde duramazdı. Hareketliliği ile sınıfımızın maskotuydu. Derslerinde en küçük bir sıkıntı yoktu. Ölümü bizleri son derece üzdü" dedi.

Esra Güleç, Çullu Köyü Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında son yolcuğuna uğurlandı.

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