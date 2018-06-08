Karnesini alıp, eve giderken kazada yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, karnesini aldıktan sonra elektrikli motosikletiyle evine dönen lise öğrencisi Tunahan Yağa (17), otomobille çarpışması sonucu yola savrulup, yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Tunahan Yağa, karnesini almak için sabah geldiği okuldan karneler dağıtıldıktan sonra çıktı. Elektrikli motosikletine binen Yağa, evine giderken, Oğuzhan Yanık yönetimindeki 34 KZ 4056 plakalı otomobil ile çarpıştı. Yağa, çarpışmanın etkisiyle yola savrulup, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi geldi. Yaralı Tunahan Yağa, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması!
Fuhuş operasyonunda gözaltına alınan kişinin kimliği şoke etti
Türkiye'den Avusturya'nın skandal kararına ilk tepki!
24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı
Canan Karatay ezber bozdu: Kilo vermek istiyorsanız...
Avusturya'da 7 cami kapatılacak, imamlar sınır dışı edilecek
Ağacın dibinde yedi sülalesine yetecek hazine buldu
80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş
LGS’de çıkan fen-matematik sorularını öğretmenler bile zamanında çözemedi
Bolu'da ilginç olay! Otomobilde mahsur kalan bebeğe bunu yaptı
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
Okuyucu Yorumları 0 yorum