Karnesini alıp, evine giderken otomobil çarptı

ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde lise öğrencisi Sedanur Savuk (17), okulunda karnesini aldıktan sonra evine giderken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Omzu kırılan Sedanur hastanede tedaviye alındı.

Çarşamba'da okulunda karnesini alan lise öğrencisi Sedanur Savuk, eve dönmek üzere yolun karşısına geçmek istedi. Sedanur'a, Samsun-Ordu Karayolu'nun 36. kilometresinde Dörtyol mevkiinde Özer Ç. (51) yönetimindeki 61 KV 150 plakalı otomobil çarptı. Kazada omzu kırılan Sedanur, ihbarla olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soruşturma başlatıldı.