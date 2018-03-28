Karpuzlu’da cinayet

Aydın’ın Karpuzlu İlçesi’nde meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti bir kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili aynı aileden 3 kişi gözaltına alınırken, olayda ölen kişinin kavgayı ayırmak istediği belirtildi.

Olay akşam saatlerinde Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı’nın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İlçeye Bağlı Ovapınar Mahallesi’nde yaşayan N.C. ile R.Ü. arasında geçtiğimiz günlerde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Karpuzlu ilçe merkezindeki parkta meydana gelen kavgada R.Ü.’nün kullandığı silahın tutukluk yapması sonucu karşı taraftan N.C. kaçarak polise gidip şikayette bulundu.

İddiaya göre; bugün akşam saatlerinde takip ettikleri N.C. ile Milas yolu üzerinde karşılaşan R.Ü. husumetli olduğu şahsın önünü keserek silah çekti. Bu sırada kavgayı önlemek için araya girdiği belirtilen N.C.’nin akrabası M.C. araya girdi. Olayda R.Ü., oğlu S.Ü. ve torunu S.Ü.’nün de karıştığı olayda kullanılan iki silahtan çıkan kurşunlarla MC. ve N.C. ağır yaralandı.

Silah sesi üzerine vatandaşların ihbarı olay yerine gelen sağlık ekipleri M.C.’yi Karpuzlu Devlet Hastnesi’ne ,diğer yaralı N.C.’yi Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Karpuzlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.C. burada hayatını kaybederken, vücudunun değişik yerlerinden ve başından yaralanan N.C. ameliyata alındı.

Polis tarafından el konulan olayda, cinayette kullanılan iki adet silah olay yerinde ele geçirilirken, cinayet zanlısı olarak R.Ü., oğlu S.Ü. ve torunu S.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.