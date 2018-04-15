Kars'ın son Estonyalısı

ESTONYA kökenli 60 aile, Ruslar tarafından, 93 harbi olarak da nitelendirilen 1877-1878 yıllarındaki Osmanlı-Rus savaşları sırasında Kars merkezine yakın bir yere yerleştirilmiş. O Estonyalıların son temsilcisi de Avgust Albuk (49). Hikâyelerinin 93 harbinde başladığını belirten Avgust Albuk (49) şunları söyledi: “Ruslar bizi tarımı yaymamız için buraya getiriyor. 60 aile şimdiki Karacaören köyünü kuruyor. Tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sürdürüyorlar. Aradan yıllar geçtikçe buradaki vatandaşlarımız Alman Konsolosluğu’na müracaat ettiler. Hepsi bir bir

Almanya’ya göçtü. 7 sene öncesine kadar iki aileydik. Ancak diğer aile de buradan göçtü. Şimdi sadece ben kaldım.”

ESTON’UZ AMA TÜRK VATANDAŞIYIZ

Müslüman eşi Yadiger Albuk’la (39) çok iyi anlaştıklarını anlatan Albuk sözlerini şöyle sürdürdü: “Ramazan ayında eşim oruç tutuyor. Sahur ve iftarı birlikte yapıyoruz. O oruçlu olduğu için bazen yemekleri ben hazırlıyorum. İkimiz de dinimizi özgürce yaşıyoruz ve birbirimize son derece saygılıyız. Kızım burada okula gidiyor. Biz köken olarak Eston’uz ama Türk vatandaşıyız. Burada doğduk, büyüdük. Buranın gelenek ve göreneklerine göre büyüdük. Örneğin benim ibadet yapmam için bir kiliseye ihtiyacım yok. Evde ibadetimi yapıyorum.”