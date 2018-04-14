Kars merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Kars merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda örgütün askeri yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca derinleştirilen soruşturma kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, Kars merkezli Ankara, İzmir, Malatya ve Yozgat’ta farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli 5 rütbeli asker gözaltına alındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam eden şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.