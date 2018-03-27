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Kars merkezli FETÖ operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

KARS merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 muvazzaf askerden 2’si tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla 9 kişi ise serbest bırakıldı.

KARS, (DHA)- KARS merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 muvazzaf askerden 2’si tutuklandı, 8'i adli kontrol kararıyla 9 kişi ise serbest bırakıldı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 muvazzaf asker için gözaltı kararı çıkarıldı. Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri şüphelileri yakalamak için geçen 3 Mart'ta operasyon düzenledi. Kars merkezli Ankara, İstanbul, Hakkari, Erzincan, Tokat, Sakarya, Bursa ve Gaziantep'te eş zamanlı yapılan baskınlarda binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen ve astsubay rütbesinde 9 asker gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı itirafçı oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan 6 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 2 asker tutuklandı. 1 şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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