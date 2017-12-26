HABER

Kars merkezli FETÖ operasyonunda 11 asker tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 12:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında rütbeli 11 muvazzaf asker tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için yapılan operasyonda, 3 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 8 astsubay toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, FETÖ/PDY içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların; kendileri ile irtibatta oldukları TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit özel hatlar üzerinden iletişim kurdukları yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 14 şüpheli ise 'etkin pişmanlık hükümleri'nden yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Mustafa Sandal son kez konuştu: 'Emina benim için...'

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

Son dakika! Rusya resmen ilan etti: Suriye'ye kalıcı olarak yerleşeceğiz!

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Samuel Eto'o Fenerbahçe'yi açıkladı

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Söz'de ağlatan final! Agah Yavuz'un babası çıktı oğlunu bıçakladı!

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

Kötü sürücünün sigorta primi 111 TL, iyi sürücünün 25 lira artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

Reddetti, iç çamaşırı çalındı... Dehşeti yaşadı

14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı

14 yaşındaki ortaokul öğrencisine araba çarptı! Arkadaşları başında ağladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinde ilginç görüntüler

'Yalnız Kurt' yakalandı! Yılbaşını kana bulayacaktı

'Yalnız Kurt' yakalandı! Yılbaşını kana bulayacaktı

Öğretmenin skandal sözleri için flaş gelişme

Öğretmenin skandal sözleri için flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.