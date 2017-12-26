HABER

Kars merkezli FETÖ operasyonunda 11 asker tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 17:09 | Son Güncelleme 10 saat önce

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında rütbeli 11 muvazzaf asker tutuklandı.Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kars merkezli, Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Düzce, Edirne, Hakkari, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve askeri yapılanma içerisinde bulunan örgüt mensuplarının yakalanması için yapılan operasyonda, 3 yarbay, 1 binbaşı, 4 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 8 astsubay toplam 25 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, FETÖ/PDY içinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüten mahrem imamların; kendileri ile irtibatta oldukları TSK personelinin deşifre edilmesini önlemek, örgütsel gizliliği korumak amacıyla kontörlü veya sabit özel hatlar üzerinden iletişim kurdukları yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi.Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 14 şüpheli ise 'etkin pişmanlık hükümleri'nden yararlanarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

Fetullah Gülen'den şok talimat: Kılıcın hakkını verin!

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

ABD, Kudüs'ün intikamını almaya başladı! İşte ilk adım

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Komutanlıkta korkunç ölüm! Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti!

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Furkan Andıç'la görüntülenen Dilan Çiçek Deniz'den açıklama

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Abdullah Gül hakkında AK Partili vekilden bomba iddia: 2019'un provasını yapıyor

Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

Lisede taciz skandalı! Öğretmen öğrencisini elle taciz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyoğlu'nda yangın paniği

Beyoğlu'nda yangın paniği

Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Arkadaşını kendi karısına satırla saldırttı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!

Kız çocuklarına dehşeti yaşatmıştı! Tacizci tostçu yakalandı!

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

THY havada bayılan pilotuna 6 ay uçuş yasağı verdi!

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Cinnet geçiren müzik öğretmeni dehşet saçtı! Tam okula gidiyordu ki beklenmeyen oldu

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

Türkiye bu görüntüyle sarsıldı! İstanbul ve pek çok ilde görüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.