Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Sarıkamış’ta bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışan B.A. eline geçirdiği bıçakla eşi S.A.’yı bıçakladı. Ağır yaralanan ve Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edilen S.A. burada ameliyata alındı.

BEBEK KURTARILDI



S.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 8 aylık hamile olan S.A.’nın bebeği kurtarıldı. Kız çocuğu dünyaya getiren S.A.’nın yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ



Polis, eşi S.A.’yı bıçakladıktan sonra kaçan B.A.’nın yakalanması için harekete geçti. (İHA)

