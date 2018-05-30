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Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 17:05 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış’ta öfkeli koca, 8 aylık hamile eşini bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede hayatını kaybederken bebek kurtarıldı.

Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!

Sarıkamış’ta bilinmeyen bir sebepten dolayı eşiyle tartışan B.A. eline geçirdiği bıçakla eşi S.A.’yı bıçakladı. Ağır yaralanan ve Sarıkamış Devlet Hastanesine sevk edilen S.A. burada ameliyata alındı.

BEBEK KURTARILDI

S.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 8 aylık hamile olan S.A.’nın bebeği kurtarıldı. Kız çocuğu dünyaya getiren S.A.’nın yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis, eşi S.A.’yı bıçakladıktan sonra kaçan B.A.’nın yakalanması için harekete geçti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış bıçaklama hamile kadın

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Canı oğlu canii hayvan bile bunu yapmaz idam şart değil farzzz
ADAMI BENZİN DÖKÜP YAKINN
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