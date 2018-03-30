HABER

Kars’a kaçak giren göçmenlerin önü alınmıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:11 | Son Güncelleme

İran üzerinden Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan göçmenlerin, yurda girişlerinin önü alınamıyor.

İran üzerinden Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan göçmenlerin, yurda girişlerinin önü alınamıyor. Her gün yüzlerce göçmenin yakalandığı Kars’ta bir taraftan göçmenler sınır dışı edilirken, diğer taraftan da yeni göçmen akışı devam ediyor.
Kars’a Digor üzerinden girmek isteyen -5-10 kişilik gruplar halinde 33’ü Afganistan ve 14’ü Pakistan uyruklu 47 göçmen Digor’da yakalandı. Digor Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanan kaçak göçmenler, Jandarma’daki işlemlerinin ardından Kars İl Göç İdaresi’ne getirildi.
Türkiye’ye İran üzerinden kaçak girdikleri ve Digor’da jandarma ekiplerince yakalanan 47’i göçmen adam başı 2 bin 869 lira idari para cezası kesilirken, Göçmenlerin Kars İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!Mehmet Şanlı'nın ağabeyi konuştu!
‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon!
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Nihat Doğan'dan Seda Akgül'e çirkin sözler! Seda Akgül'den ilk tepki

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Beşiktaş'tan Süper Lig'i sallayacak iki transfer!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Eskişehir'de yemek siparişi veren üniversite öğrencisini sopayla döven kurye konuştu!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

Cesedini acil servise kucağında getirmişti... Dilek Bozal cinayetinde sevgiliye tahliye!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

16 kişilik araca 53 kişiyi doldurdular! Katliam gibi kaza!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Antalya'da alkol alıp dilenen yaşlı kadın ortalığı karıştırdı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

3 milyon TL'lik akıl almaz vurgun! Dilenciye takım elbise giydirip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.