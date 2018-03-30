Kars’a kaçak giren göçmenlerin önü alınmıyor

İran üzerinden Türkiye’ye kaçak yollardan giriş yapan göçmenlerin, yurda girişlerinin önü alınamıyor. Her gün yüzlerce göçmenin yakalandığı Kars’ta bir taraftan göçmenler sınır dışı edilirken, diğer taraftan da yeni göçmen akışı devam ediyor.

Kars’a Digor üzerinden girmek isteyen -5-10 kişilik gruplar halinde 33’ü Afganistan ve 14’ü Pakistan uyruklu 47 göçmen Digor’da yakalandı. Digor Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalanan kaçak göçmenler, Jandarma’daki işlemlerinin ardından Kars İl Göç İdaresi’ne getirildi.

Türkiye’ye İran üzerinden kaçak girdikleri ve Digor’da jandarma ekiplerince yakalanan 47’i göçmen adam başı 2 bin 869 lira idari para cezası kesilirken, Göçmenlerin Kars İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.