Kars’a yasadışı yollarla giriş yaban 39 kişi sınır dışı edildi

Türkiye’ye yasadışı yollarla giriş yapan 39 kişi yakalandı. Yakalanan 39 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kars’ta kamu düzeninin ve genel asayişin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin temini, suç işleme hazırlığında olan şahısların caydırılması, taşınması ve bulundurulması yasak her türlü silah, patlayıcı madde veya eşyanın tespiti ve yakalanması amacıyla yürütülen yol uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde Türkiye’ye illegal yollarla giriş yaparak Kars’a geldikleri tespit edilen 37 Afganistan uyruklu, 1 Irak uyruklu ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 39 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yakalanan 39 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 39 kişi sınır dışı edildi.

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarımız, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.