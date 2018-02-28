HABER

Karşı şeride geçen araç tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 21:57 | Son Güncelleme

Uşak’ta meydana gelen kazada karşı şeride geçen otomobil, tırla kafa kafaya çarptı.

Uşak’ta meydana gelen kazada karşı şeride geçen otomobil, tırla kafa kafaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Uşak-Banaz karayolu Göğem Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banaz’dan Uşak yönüne gelen Serkan Ünal idaresindeki 35 AU 4797 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda zikzak çizerek refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, bu esnada Uşak’tan Banaz istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki 50 ED 131 plakalı iş makinesi taşıyan tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Ünal (38) olay yerinde hayatını kaybederken, Burak Soysal (35) ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Acun O Ses'ten ayrılacak isim için noktayı koydu!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

4 yıl önce yarışan güzel şimdi dizilerin aranılan yüzü

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Dönercilik yapmaya başlayan oğluna mesaj!

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Kılıçdaroğlu '100 bin dolara' satarız demişti! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

Oğlu evlenemedi, taktığı altını 7 yıl sonra istedi

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

(Özel) Ümraniye’de 4 iş makinesi alev alev yandı

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

Dev akaryakıt vurgununda tutuklu sayısı 49’a yükseldi

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu’nda 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu operasyonu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

Ölmeden önce son selfieleri oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.