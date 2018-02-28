Karşı şeride geçen araç tırla kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak’ta meydana gelen kazada karşı şeride geçen otomobil, tırla kafa kafaya çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Uşak-Banaz karayolu Göğem Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Banaz’dan Uşak yönüne gelen Serkan Ünal idaresindeki 35 AU 4797 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda zikzak çizerek refüjü aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, bu esnada Uşak’tan Banaz istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki 50 ED 131 plakalı iş makinesi taşıyan tır ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Serkan Ünal (38) olay yerinde hayatını kaybederken, Burak Soysal (35) ise ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BM'den 'Afrin' çıkışı: PYD/PKK sivillerin güvenli yere gitmesini engelliyor
Twitter bombayı patlattı! Bookmarks özelliği geldi
Rusya'dan şok açıklama: ABD ordularını eğitiyor
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!
2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! AİS'ten başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!
AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Okuyucu Yorumları 0 yorum