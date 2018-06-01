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Karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 23:51 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, kontrolden çıkarak karşı şeride  geçen otomobil 2 araca çarptı.

Karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 6 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken ortalık savaş alanına döndü.
Kaza akşam saatlerinde, Adapazarı Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. 54 BV 590 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarpıp karşı şeride uçarak 54 ZF 483 plakalı kamyonet ve 42 UR 507 plakalı otomobil ile çarpıştı. Araçlarda bulunan bazı yaralılar kaza esnasında yola fırladı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan Mehmet Sevinç, Zeki Sevinç, Sabriye Sevinç, Nihan Yurdakul, Yüksel Güler Yenikent Devlet Hastanesi'ne Gökhan Yurdakul ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazanın yaşandığı şeritte trafiği bir süre tek şeritten sağladı. Kaza sonrası iftara gitmek için yollarda bulunan vatandaşlar ise yüzlerce metre araç kuyruğu oluşturdu.
Hurdaya dönen iki otomobil ve tarlaya savrulan kamyonet çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken trafik daha sonra normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Karşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 6 yaralıKarşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 6 yaralıKarşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 6 yaralıKarşı şeride geçen otomobil 2 araca çarptı: 6 yaralı

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