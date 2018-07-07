Karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü 1 yaralı-2

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)
BAŞAKŞEHİR'DE meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında Habipler-Arnavutköy Yolu üzerinde meydana geldi. Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobil 3 araca çarptı. Takla atan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması devam ediyor.
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