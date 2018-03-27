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Karşıdan karşıya geçen 2 öğrenciye otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 17:29 | Son Güncelleme

Ankara’da karşıdan karşıya geçen 2 öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı İlkadım Mahallesinde meydana geldi.

Ankara’da karşıdan karşıya geçen 2 öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Çankaya ilçesine bağlı İlkadım Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikmen Caddesi üzerinde seyreden 06 BJ 0512 plakalı otomobilin sürücüsü, karşıdan karşıya geçen 2 öğrenciye çarptı. Kazayı fark eden okuldan çıkan diğer öğrenciler, yaralanan arkadaşlarına yardım ederken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından öğrencileri hastaneye kaldırdı.
Kazanın meydana geldi alanda güvenlik önlemi alan polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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