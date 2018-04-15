Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsünden indikten sonra otobüs garajına geçmek isteyen yaşlı kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Manisa’nın Demirci ilçesinden otobüsle Turgutlu’ya gelen ve E-96 karayolunda otobüsten inerek Turgutlu Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne geçmek isteyen 74 yaşındaki Rukiye Karasaç’a, İzmir istikametine seyir halinde olan Dursun Ö. yönetimindeki 35 NGE 72 plakalı otomobil çarptı. Bir anda karayoluna çıkan kadına çarpan aracın ön camı patlarken, yaşlı kadın yol kenarına fırladı. Eşiyle birlikte otobüsten indiği ve bir anlık dalgınlıkla yola fırladığı iddia edilen Karasaç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesi morg aracı ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, otomobil sürücüsü Dursun Ö. gözaltına alındı.
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