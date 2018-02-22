HABER

Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve 2 yaşındaki çocuğu kazada ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 20:32 | Son Güncelleme

Konya’da bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve 2 yaşındaki çocuğu önce otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Tramvay Durağı karşısında meydana geldi.

Konya’da bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve 2 yaşındaki çocuğu önce otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Tramvay Durağı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Yasin C. isimli bebeğiyle karşıya geçmek isteyen Saadet C.’ye Hüseyin E. idaresindeki 42 AHZ 14 plakalı otomobil çarptı. İddiaya göre, bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan 42 DLC 44 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Osman D. önce otomobile ardından da 2 yaşındaki Yasin C. ile annesi Saadet C.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü de ifadesi alınmak üzere Bosna Hersek Polis Merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Dünya diken üstünde! Gerilim Balkanlar'a sıçradı

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Yavuz Bingöl 'Yandaş mısınız?' sorusunu böyle yanıt verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Afrin'de terör örgütlerine silah ve terörist taşıyan 30-40 araçlık konvoy vuruldu

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Babasının ateist olduğunu söyledi, böyle defnedildi

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

Emekli albay, oğlunu vurup intihar etti (2)

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Ekipler şoke oldu! Çöpe atılan yumurtalardan civciv çıktı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

Beyaz eşya hırsızlarından biri tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.