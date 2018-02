Karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve 2 yaşındaki çocuğu kazada ağır yaralandı

Konya’da bebek arabasıyla karşıdan karşıya geçmek isteyen anne ve 2 yaşındaki çocuğu önce otomobilin ardından da hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Tramvay Durağı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Yasin C. isimli bebeğiyle karşıya geçmek isteyen Saadet C.’ye Hüseyin E. idaresindeki 42 AHZ 14 plakalı otomobil çarptı. İddiaya göre, bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan 42 DLC 44 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Osman D. önce otomobile ardından da 2 yaşındaki Yasin C. ile annesi Saadet C.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü de ifadesi alınmak üzere Bosna Hersek Polis Merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.