Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Haliliye ilçesi İpekyolu üzerinde yaşandı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen kişiye, sürücüsü belirlenemyen 63 PU 076 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.