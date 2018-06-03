Kars’ın Derecik köyünü sel vurdu

KARS, (DHA) - KARS'ın merkeze bağlı Derecik köyünde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle sel meydana geldi. Köydeki 3 göletten biri yıkılırken, bazı ev ve ahırlarda ise hasar oluştu. Kars'a 12 kilometre uzaklıkta bulunan Subatan yolu üzerindeki Derecik köyünde, 3 göletten biri, sel suları nedeniyle yıkıldı. Gölet suyunun taşması sonucu çevredeki araziler sular altında kaldı. Derecik köyünden geçen derede de taşkın oluşunca bazı ev ve ahırlara su doldu. İhbar üzerine AFAD ekibi, gece saatlerinde köye gelerek, incelemelerde bulundu. AFAD İl Müdür Oktay Aygan öncülüğündeki ekip, bölgede inceleme yaptı. Can kaybının olmadığı köyde bazı evlerde hasar meydana geldi. Derecik köyümüm muhtarı İsmet Kanbay, köyde 3 gölet bulunduğunu, göletlerden birinin sel suları nedeniyle yıkıldığını, dereden taşan suların da bazı ev ve ahırlara dolduğunu söyledi. İl Özel İdaresi ekibi de köye gelerek, gölet civarında inceleme yaptı. Ekiplerin ayrılmasından sonra köyde, yeniden sağanak etkili oldu. Bulanık köyü civarından gelen sular, taşkınlara yol açtı. Subatan yolu üzerinde, yakın zamanda meydana gelen selde mahsur kalan 3 kişilik ailenin bulunduğu çiftlik, bugün de sular altında kaldı. Özel idare ekiplerinin önceki gün aldığı önlem sayesinde çiftlikte, bu kez hasar oluşmadı.

