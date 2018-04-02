Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.
Edinilen ilgilere göre kaza, Siverek-Diyarbakır karayolu üzerinde Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı’nda meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine gitmekte olan otomobil, halk arasında “ölüm yolu” olarak adlandırılan Siverek-Diyarbakır karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mahmut B.’ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Mahmut B., Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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