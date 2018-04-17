Karşıya geçerken tren çarpan kız yaralandı

Diyarbakır’da tren rayları üzerinden karşıya geçmek isterken trenin çarptığı genç kız hafif yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yenişehir ilçesi 80. Yıl Cumhuriyet Lisesi önünde meydana geldi. Öğrenci olduğu öğrenilen genç kız, tren raylarından karşıya geçmek istedi. Genç kız o esnada geçmekte olan treni geç fark edince kaza meydana geldi. Ayağından yaralanan genç kız olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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