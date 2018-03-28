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Karşıya geçmeye çalışan iki kardeşe araç çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 16:48 | Son Güncelleme

Batman’da yolun karşıya geçmeye çalışan iki kardeş, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Batman’da yolun karşıya geçmeye çalışan iki kardeş, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşı küçük iki kardeşe, hafif ticari araç çarptı. Kazada, yaralanan çocuklar, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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