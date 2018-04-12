Karşıyaka çarşısında bomba ihbarı alarmı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, polisin aldığı bomba ihbarı üzerine her gün binlerce insana ev sahipliği yapan çarşı boşaltıldı. Uzman ekiplerin, eğitimli köpeklerle yaptığı çalışma sonrasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. İzmir Emniyeti'ne gelen bomba ihbarı sonrasında, her gün binlerce insanın uğradığı Karşıyaka Çarşısı'na Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerinden ekipler sevk edildi. Ekipler, çarşının, Karşıyaka Vapur İskelesi tarafından girişinden başlayarak geniş bir alana alana güvenlik şeridi çekti. Çevrede bulunan esnaf ve müşteriler de bulundukları yerden uzaklaştırıldı. Bomba uzmanı ekipler, eğitimli köpeklerle beraber bölgeyi didik didik aradı. Çalışmalar sonrasında herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, çevredeki vatandaşlar da rahat bir nefes aldı. Bölgedeki bir pastanede çalışan Onur Ergüngeç, çok kısa sürede çarşının boşaltıldığını belirterek, "Polisimiz çok iyi çalışıyor, titizlikle bir çalışma yürüttüler burada. Bir panik yaşandı tabii ki ama çok şükür herhangi olumsuz bir durum olmadı" dedi.
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