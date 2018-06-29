Karşıyaka fanatiği, kazada yaşamını yitirdi

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yaman Sobay (32) yaşamını yitirdi.
Olay, bugün saat 04.30 sıralarında, Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayraklı'dan Karşıyaka yönüne giden İlyas B. yönetimindeki 35 DC 3651 plakalı kapalı kasa kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Yaman Sobay'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Sobay'ı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü İlyas B., olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Fanatik Karşıyaka Spor Kulübü taraftarı olan Yaman Sobay'ın, bir dönem Karşıyaka basketbol takımının altyapısında da forma giydiği öğrenildi.
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