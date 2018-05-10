Karşıyaka'da çıkan yangın korkuttu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Örnekköy Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda bugün saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki yerleşim birimlerine de yaklaşan alevlere, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle birlikte, Karşıyaka Belediyesi'ne ait su tankerleri ve orman işçileri müdahale etti. Bölgede bulunan bir bahçedeki kümes hayvanları ise ekiplerin müdahalesiyle son anda telef olmaktan kurtarıldı. Yaklaşık bir saat boyunca alevlere müdahale eden ekipler, yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü. Otluk ve makilik alanların zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



