Karşıyaka'da çıkan yangın korkuttu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde otluk ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Örnekköy Mahallesi yakınlarındaki otluk ve makilik alanda bugün saat 15.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki yerleşim birimlerine de yaklaşan alevlere, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözlerle birlikte, Karşıyaka Belediyesi'ne ait su tankerleri ve orman işçileri müdahale etti. Bölgede bulunan bir bahçedeki kümes hayvanları ise ekiplerin müdahalesiyle son anda telef olmaktan kurtarıldı. Yaklaşık bir saat boyunca alevlere müdahale eden ekipler, yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü. Otluk ve makilik alanların zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD açıklaması: Gerçek dostlarını kaybediyor
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum